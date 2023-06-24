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影／5天打6通110全謊報板橋同一地點火警 新北警要追查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男，可依違反消防法及社會秩序維護法開罰。

新北市海山警分局表示，從今年6月17日深夜11時41分，至22日下午4時27分，先後共計接獲6件謊報火警案件，報案地點均為板橋區文化路二段同一棟辦公大樓。

海山警分局轄區江翠派出所及新北市消防局第一救災救護大隊莒光消防分隊人員獲報到場後，均未發現有火警情事。經調閱報案資料，發現報案人拔除手機SIM卡後，撥打緊急電話報案來規避追查。

海山警方表示，已依已確認的6通報案時間，與警局勤務指揮中心逐筆確認報案紀錄與發話位置，再向電信公司追查報案人身分，要揪出謊報男子，並依違反消防法函請消防局裁處，及依違反社維法裁罰。

一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男，依法開罰。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男，依法開罰。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男，依法開罰。記者王長鼎／翻攝
一名男子今年6月中連續5天撥打6通110，全都謊報新北市板橋區文化路二段同一地點發生火警，新北警方要追出謊報男，依法開罰。記者王長鼎／翻攝

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