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影／基隆南榮路社區大樓外牆磁磚崩落 封1車道民眾小心
基隆市仁愛區南榮路一處大型社區大樓，今天上午發現大樓外牆有一大片磁磚、水泥崩落，散落馬路上，為免發生危險先用警示錐封閉一個車道，社區將請廠商修繕，也提醒民眾經過時注意。
今天上午7點多，有民眾騎車經過南榮路「台北香港」社區大樓前時，發現馬路上用警示錐圍起一個車道，封鎖線內散落很多從大樓外牆掉落的碎磁磚、水泥塊。
民眾發現，大樓外牆有一大片崩落的痕跡，部分磁磚還掉一半卡在牆緣，看起來十分危險，萬一掉落砸到人恐不堪設想，經過民眾直呼好危險，應該快修好，現場車流量非常大，要避免得經過人車被砸到。
社區先用警示錐圍起來，並貼上「危險，請勿靠近」告示，有住戶表示，經過人行道時都很害怕，磁磚會從天而降，已避開大樓前方人行道不要靠近。
崇文里長陳明凱接獲通報立即前往現場了解，他關心後續處理狀況，避免里民經過時發生危險，經了解，社區今天已請廠商檢視，下周就會評估狀況盡早修繕。
據指出，大樓外牆疑因磁磚老舊加上冷熱變化崩落。市政府表示，針對外牆剝落情況，將要求房屋所有權人15天內設置好防護措施，3個月內改善完成，若沒有改善可依違反建築法處6萬元罰款。
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