竹北氣爆17歲少年全身90%面積1、2度燒燙傷 緊急轉送林口長庚

新竹縣竹北市今天上午發生瓦斯管線疑似加壓異常事故，造成市區多處民宅氣爆。新竹縣副縣長陳見賢指出，現場里長回報有一名17歲少年全身1、2度燒燙傷，已自行前往林口長庚救治，他也會責成社會處進行慰問、關心。據了解，該少年全身1、2度燙傷，燒燙傷面積約佔體表面積90%以上。

據了解，該名少年遭氣爆灼傷後，第一時間已由家屬送往東元綜合醫院救治。東元綜合醫院指出，該名少年全身1、2度燙傷，燒燙傷面積約占體表面積90%以上，已緊急轉往林口長庚燒燙傷病房治療。

陳見賢表示，目前財損狀況還無法估計，已請各局處到場了解並回報，目前最重要是把瓦斯管線有問題的查出來、搶修，安全無虞才會持續供氣。再來就是要交道路恢復交通。

新竹縣政府提醒，目前竹北地區中正東路152巷至278巷路段，因發生瓦斯氣爆緊急救災中，實施該路段交通管制，請民眾儘量繞道而行。

新竹縣消防局表示，救出傷者12人皆為輕傷，不需送醫。中國醫藥大學急診室主任游俊豪則表示，竹北氣爆事件目前有兩位民眾送至中醫大急診，皆為輕傷，經緊急處理後，目前已回家休養。