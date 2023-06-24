影／高雄男路倒猝死 警發現他從醫院走出畫面留下生前最後一刻
高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，徒步走在義大路上，突然瞬間倒下，路過民眾見狀報警，警方趕抵現場，發現蔡男已猝死，警方調閱監視畫面，發現蔡男死前一刻，徒步無異狀，沒想到下一秒即倒下，警方將通知家屬調病歷追查，以釐清死因。
警方調查，68歲的蔡姓男子昨天下午到義大醫院就醫，手上拎著一只塑膠袋，走在義大路上，沒多久，路過民眾發現蔡男倒臥在路邊，隨即報警。
警方趕抵現場查看，發現蔡男已氣絕身亡，經調閱監視器追查，畫面中顯示，蔡男徒步走在馬路上，一度彎腰撿拾地上東西，隨後又往前走，消失在監視鏡頭後，下一秒隨即倒地不起。
警方查知蔡男死亡前曾到義大醫院就醫，將調病歷資料，並通知家屬，以了解死因。
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