影／高雄男路倒猝死 警發現他從醫院走出畫面留下生前最後一刻

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，徒步走在義大路上，突然瞬間倒下，路過民眾見狀報警，警方趕抵現場，發現蔡男已猝死，警方調閱監視畫面，發現蔡男死前一刻，徒步無異狀，沒想到下一秒即倒下，警方將通知家屬調病歷追查，以釐清死因。

警方調查，68歲的蔡姓男子昨天下午到義大醫院就醫，手上拎著一只塑膠袋，走在義大路上，沒多久，路過民眾發現蔡男倒臥在路邊，隨即報警。

警方趕抵現場查看，發現蔡男已氣絕身亡，經調閱監視器追查，畫面中顯示，蔡男徒步走在馬路上，一度彎腰撿拾地上東西，隨後又往前走，消失在監視鏡頭後，下一秒隨即倒地不起。

警方查知蔡男死亡前曾到義大醫院就醫，將調病歷資料，並通知家屬，以了解死因。

高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，倒臥在義大路上，警方獲報趕抵現場，發現蔡男已猝死。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，倒臥在義大路上，警方獲報趕抵現場，發現蔡男已猝死。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，倒臥在義大路上猝死，警方調閱監視畫面，發現蔡男死前一刻，徒步走在馬路畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，倒臥在義大路上猝死，警方調閱監視畫面，發現蔡男死前一刻，徒步走在馬路畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，倒臥在義大路上猝死，警方調閱監視畫面，發現蔡男死前一刻，徒步走在馬路畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子昨下午4時許從義大醫院就醫後，倒臥在義大路上猝死，警方調閱監視畫面，發現蔡男死前一刻，徒步走在馬路畫面。記者石秀華／翻攝

義大 監視器

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