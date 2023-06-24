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妙齡女皮包遺失遭六旬男侵占 台南警24小時內尋回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南23歲黃姓女子發現皮包遺失在北區公園路段返回尋找未果，前天到台南市警五分局北門派出所報案，員警隨即透過監視器鎖定騎車男子涉有嫌疑，昨天巡邏員警在公園路與北忠街口發現特徵相符的60多歲郭姓男子，經盤查後坦承撿到皮包未歸還，依侵占罪嫌將他函送偵辦。

黃女接獲員警通知，到派出所領回皮包，她見皮包在1天內失而復得，笑顏逐開說終於放下心中的大石頭，並慶幸能迅速找回財務和證件、信用卡等，不用擔心被冒用，讓她能安心度過端午佳節。

警方調查，黃女21日檢視行車記錄器時，發現其皮包遺失在公園路段，返回尋找未果，前天下午5時向北門派出所報案。經員警調查發現，有名男子騎著腳踏車經過，彎腰撿走該皮包，但嫌疑人身分仍無法確認。

昨天上午10時許，巡邏員警在公園路與北忠街口巡邏期間，發現1名騎車者與嫌疑人特徵相符，進行攔查。經盤查後發現他即是涉案的郭男，郭男見東窗事發只能認栽，並帶同警方返回住處，從抽屜中拿出被害人的皮包交還。經清點財物，未發現損失，經詢問後，警方依涉侵占罪嫌，將郭男函送偵辦。

昨天上午10時許，巡邏員警在台南北區公園路與北忠街口巡邏期間，發現1名騎車者與嫌疑人特徵相符，進行攔查。經盤查後發現他即是涉案的郭男。圖／讀者提供
昨天上午10時許，巡邏員警在台南北區公園路與北忠街口巡邏期間，發現1名騎車者與嫌疑人特徵相符，進行攔查。經盤查後發現他即是涉案的郭男。圖／讀者提供
黃姓女子見皮包在1天內失而復得，笑顏逐開說終於放下心中的大石頭，並慶幸能迅速找回財務和證件、信用卡等，讓她能安心度過端午佳節。圖／讀者提供
黃姓女子見皮包在1天內失而復得，笑顏逐開說終於放下心中的大石頭，並慶幸能迅速找回財務和證件、信用卡等，讓她能安心度過端午佳節。圖／讀者提供

北門 侵占 台南

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