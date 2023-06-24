影／驚險瞬間！新北公車撞倒機車 只差一步騎士險被輾過

盧男昨晚開著一輛公車經過新北市新莊區中華路，不慎與黃姓女騎士發生擦撞，黃女跌摔倒在地險被公車輾過。警、消獲報趕抵檢視黃女肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查釐清。

據了解，盧姓男子（57歲）昨天晚上8時許駕駛一輛三重客運617號公車，沿著新北市中華路二段往五股方向行駛。途中行經中華路2段第243573燈桿處，不慎與黃女（52歲）所騎機車發生擦撞，黃女人車滑摔倒地，差一步距離就被公車車輪輾過，盧女多處擦挫傷、機車車體毀損。