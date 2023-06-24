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影／驚險瞬間！新北公車撞倒機車 只差一步騎士險被輾過

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

盧男昨晚開著一輛公車經過新北市新莊區中華路，不慎與黃姓女騎士發生擦撞，黃女跌摔倒在地險被公車輾過。警、消獲報趕抵檢視黃女肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查釐清。

據了解，盧姓男子（57歲）昨天晚上8時許駕駛一輛三重客運617號公車，沿著新北市中華路二段往五股方向行駛。途中行經中華路2段第243573燈桿處，不慎與黃女（52歲）所騎機車發生擦撞，黃女人車滑摔倒地，差一步距離就被公車車輪輾過，盧女多處擦挫傷、機車車體毀損。

肇事當下盧姓司機不知釀禍持續前往行駛，直到其他用路人看見衝前告知，盧男才趕緊停車查看。警、消獲報派員趕抵，檢視黃女肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
公車擦撞機車，只差一步女騎士就被公車輾過，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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