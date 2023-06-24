高雄貨車香精灌爆炸被誤認槍響 警車、消防、救護車全都到
童姓男子駕駛小貨車今晨行經高雄九如一路交流道下平面道路，車上香精灌突然自燃，引發爆炸，冒出火煙，巨大聲響，讓民眾誤以為是槍響，警車、救護車和消防車迅速到場，警方和消防員撲滅火勢，童男雙手手掌、手臂遭灼傷，送醫幸無大礙。
三民二警分局警方指出，童姓男子駕駛小貨車今晨零時10分許行經高速公路九如交流道的西側平面道路時，放在後車斗的香精灌突然自燃爆炸，車斗隨即冒煙起火，童男一度想自己救火，但雙手臂慘遭燒傷。
由於香精灌爆炸時，傳出巨大聲響，附近民眾一度以為是槍擊聲，有民眾在臉書社團「高雄大小事」貼文，詢問「為何三民區這邊警察超多又有槍聲」？貼文一度引發兩方網友論戰，有網友指「砲聲還是槍聲要聽清楚」，有網友以看戲心態指「又有慶紀(記)喔」，有網友認為「沒證據應該勿亂說話」。
童男貨車火燒車經警方以滅火器及消防員協助撲滅後，經了解童男將平時保養用的香精灌放在車上突自燃，才引發爆炸聲響，並非槍響；童男雙手灼傷，經包紮後，送醫治療無大礙。
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