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竹北大範圍瓦斯管線加壓異常氣爆！今早釀12起火警、15起外洩

竹北民宅氣爆搶救中 傳多起瓦斯外洩通報

竹北驚傳多起火警、瓦斯外洩 楊文科：即刻成立緊急應變中心 全力救災

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／台北即時報導

新竹縣竹北市今天上午發生瓦斯管線疑似加壓異常事故，造成市區多處民宅瓦斯外洩，其中更傳2處氣爆。新竹縣長楊文科也在個人臉書發布「災害通報」訊息，呼籲民眾盡速離開搶救現場、人車請行駛替代道路，避免影響救災安全。

新竹縣消防局指出，目前已接獲瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件，雖一度傳出大樓多戶受困，但已陸續救出，暫無傳出人員傷亡。新竹瓦斯公司暫無說明外洩情況。

楊文科說，目前竹北市多處（中正東路一帶）發生瓦斯外洩及火警，即刻成立緊急應變中心，消防局全力救災中。目前火勢皆已撲滅，瓦斯公司全面搶修。

竹北市長鄭朝方也在臉書提醒竹北市民，他表示，目前竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，竹北市區內多點發生瓦斯外洩，竹北市公所已通報瓦斯公司，瓦斯公司已緊急派員前往檢查及處理。為避免釀災，若有發現瓦斯外洩情形，請撥打119，通報消防人員人員至現場戒備。

鄭朝方說，發生瓦斯外洩時，應遵守瓦斯外洩處理4準則：1、禁止開關任何電源或電器用品，避免產生火花。2、立即關閉瓦斯桶開關。3、輕緩推開門窗通風。4、離開現場到戶外。若大量洩漏時可撥打119求助。

竹北一處民眾內因瓦斯外洩引發火警，警消陸續破門將人救出。記者巫鴻瑋／翻攝
竹北一處民眾內因瓦斯外洩引發火警，警消陸續破門將人救出。記者巫鴻瑋／翻攝

瓦斯外洩 北市 新竹

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