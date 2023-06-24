竹北驚傳多起火警、瓦斯外洩 楊文科：即刻成立緊急應變中心 全力救災
新竹縣竹北市今天上午發生瓦斯管線疑似加壓異常事故，造成市區多處民宅瓦斯外洩，其中更傳2處氣爆。新竹縣長楊文科也在個人臉書發布「災害通報」訊息，呼籲民眾盡速離開搶救現場、人車請行駛替代道路，避免影響救災安全。
新竹縣消防局指出，目前已接獲瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件，雖一度傳出大樓多戶受困，但已陸續救出，暫無傳出人員傷亡。新竹瓦斯公司暫無說明外洩情況。
楊文科說，目前竹北市多處（中正東路一帶）發生瓦斯外洩及火警，即刻成立緊急應變中心，消防局全力救災中。目前火勢皆已撲滅，瓦斯公司全面搶修。
竹北市長鄭朝方也在臉書提醒竹北市民，他表示，目前竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，竹北市區內多點發生瓦斯外洩，竹北市公所已通報瓦斯公司，瓦斯公司已緊急派員前往檢查及處理。為避免釀災，若有發現瓦斯外洩情形，請撥打119，通報消防人員人員至現場戒備。
鄭朝方說，發生瓦斯外洩時，應遵守瓦斯外洩處理4準則：1、禁止開關任何電源或電器用品，避免產生火花。2、立即關閉瓦斯桶開關。3、輕緩推開門窗通風。4、離開現場到戶外。若大量洩漏時可撥打119求助。
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