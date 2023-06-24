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北市陽金公路2車相撞6傷 疑超車不當釀禍

中央社／ 台北24日電

北市陽金公路今天凌晨發生2輛汽車相撞意外，導致汽車車頭全毀，共6人受傷，傷者送醫前意識清醒，駕駛酒測值為零，警方初步調查，疑超車不當釀禍，車禍原因待調查。

台北市警消凌晨2時42分獲報，北投區陽金公路、靠近馬槽橋附近有車禍意外，派員到場發現有2輛汽車橫躺路上，車頭全毀，車禍造5男1女受傷，6名傷者送醫前皆意識清醒。

警方初步調查，駕駛白色汽車的20歲簡姓男子載3名男性友人前往陽明山，行經陽金公路北往南、往金山方向時，因要超越前車，導致車輛疑跨越限制線，不慎撞上對向由24歲陳姓男子駕駛的黑色車輛。

警方說，簡男等4人分受輕傷、手骨折等，陳男則是腹部內出血、其女友手腳挫傷，2名駕駛酒測值為零，初步研判車禍原因為超車不當釀禍，詳細肇事原因仍待進一步調查、釐清。

車禍 意識 北市

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