托育1歲大男童 遭同鄉好友虐到昏迷...搶救16天仍慘死

印尼籍法姓女移工受同鄉好友之託照顧她1歲4個月大兒子，法女疑不滿男童哭鬧、不乖就接連痛毆、猛力搖晃，見他昏迷沒立刻送醫拖還延至晚上男友回來，男童一度恢復生命跡象卻昏迷16天不治，台中地檢依凌虐未滿18歲之人致死等罪嫌起訴法，全案為台中第8件採國民法官審理案件。

檢警調查，法女（31歲）2021年12月起以每月1萬2000元薪水，受託照顧同鄉女友人和男友生的1歲4個多月大男童，法女受託男童後，和自己魯姓男友、小孩一共4人住在大雅區的租屋處。

未料法女今年2月照顧男童期間，卻認為小孩不聽話、哭鬧，竟接連以不詳方式痛毆他肩膀、胸口造成鎖骨骨折，隔幾天後又持塑膠棒、孩童玩具等，把男童打到全身四肢包括肩頸、胸腹、背和臀部都有瘀傷。

2月5日、6日間，法女再以搖晃、撞擊男童頭部方式，造成他額頭、臉部受傷，更引發硬腦膜出血、大腦水腫及視網膜出血。

法女2月6日一早10點多發現男童體溫偏低、精神不佳，隔天7日餵食見他精神狀況更糟隨後陷入昏迷，但法女沒有立刻帶男童送醫，反而時等到晚上8點多男友魯男回來，由魯男找另名莉姓友人騎車將男童送醫。

但男童到院時已經失去呼吸心跳，經急救14分鐘復甦再轉往大醫院，院方發現他全身包括鎖骨骨折、多處瘀傷、頭部外傷併腦出血及視網膜出血，而引發嚴重缺氧性腦病，陷入重度昏迷，急救至同月23日仍無效，因中樞神經衰竭死亡。