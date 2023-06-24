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影／看到警車就加速 台南2少年騎乘改裝車撞轎車起火送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區今凌晨2時許發生一起轎車與機車車禍，15歲邱姓少年騎乘改裝機車而排氣管噪音，引起警方注意，他見警車靠近，後載17歲吳姓少年加速離開，不久即撞上轉彎的轎車，兩少年噴飛倒地，改裝機車燒成一團火球。消防人車很快撲滅火勢，兩少年多處骨折，經送醫無生命危險。

消防局據報有轎車及機車車禍，機車起火，緊急調派消防人車趕往現場滅火，火勢很快被撲滅。救護車抵達現場時，機車駕駛及後坐乘客受傷，意識清楚。

據調查，二分局員警巡邏該改裝機車停紅燈時排氣管發出噪音，本想上前攔查，結果邱姓少年就闖紅燈加速離開，不久就聽到撞擊聲；警方懷疑他擔心被取締開單，才會加速離開。

五分局交通分隊小隊長蔡竣丞說，凌晨2時許，北區公園路與公園路820巷口發生機車與轎車事故。據查邱姓少年騎乘機車，後載吳姓少年，未開啟車頭燈沿公園路直行，與對向由26歲陳姓駕駛轎車左轉彎的發生碰撞，重機車立即起火燃燒，轎車失控撞及民宅圍牆，雙方駕駛酒測值均為0。而2名少年身體多處骨折，經送醫無生命危險。

據了解，轎車司機從對向車道要左轉進入巷子裡，方向盤都已經打直了，少年騎車飆速撞上車頭右側。他說，撞擊力道很大，轎車位置偏移，結果也撞上牆壁，「不知道少年為什麼要飆這麼快」。

這起車禍，機車撞擊力道很大，致轎車位置偏移，結果也撞上牆壁。圖／讀者提供
這起車禍，機車撞擊力道很大，致轎車位置偏移，結果也撞上牆壁。圖／讀者提供
台南北區今凌晨發生一起轎車及機車車禍，機車起火燃燒，消防局調派消防人車趕達現場滅火，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供
台南北區今凌晨發生一起轎車及機車車禍，機車起火燃燒，消防局調派消防人車趕達現場滅火，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供
這起轎車與機車車禍，該改裝機車撞擊後燒成一團火球，起火後燃燒僅剩一堆骨架。圖／讀者提供
這起轎車與機車車禍，該改裝機車撞擊後燒成一團火球，起火後燃燒僅剩一堆骨架。圖／讀者提供

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