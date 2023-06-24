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台南警端節3天查獲14件酒駕 酒駕肇事較去年同期少19件

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

端午連假前1天開始台南永康警方「連續5天專案強力取締酒後駕車，防制酒駕肇事」，永康分局上午統計3天執行成果，取締酒駕14件，其中8件較嚴重公共危險移送，6件行政裁罰。

永康分局交通組長葉敏旭說，統計今年酒後駕車取締成效，到昨天取締614件，較去年同期477件，執法能量增加137件；另酒駕事故防制方面，今年酒駕交通事故發生56案，相較去年同期發生75案，酒駕肇事年度下降19案，顯見強力的執法，確實能有效防制酒後駕車肇事的發生。

永康分局表示，端午連假飲宴增加，易發生酒駕致人受傷情事，為有效先期防制酒後駕車，防止酒駕事故造成的傷害，永康分局除日間針對永康及大灣二處交流道，專責人員交通疏導外，另規畫專案取締酒駕。交通疏導除22日上午，國1北向大灣至台南系統路段一度因閘道儀控車多壅塞，盤點3天交通疏導執行情形，沒有接獲交通壅塞報案，符合民眾需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
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台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝
台南警端節3天查獲14件酒駕，酒駕肇事較去年同期少19件。記者周宗禎／翻攝

酒駕

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