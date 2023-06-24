連假戶外意外多 天候地形藏殺機

台南千層岩瀑布1遊客落水，消防潛水人員搜救，尋獲已無生命跡象。圖／義消提供 昨端午連假第二天，南台灣炎熱，許多民眾前往山區或海邊戲水消暑，台南千層岩瀑布昨傳出遊客不幸落水，高雄小關山林道有人摔落邊坡，另一人出現高山症，申請空勤總隊救援。離島澎湖白沙鄉姑婆嶼海域也傳出民眾浮潛疑心肌梗塞溺水，醫院緊急手術「搶命」。由於近日午後對流雲系旺盛，易有強降雨，消防局提醒前往山區或海邊戲水須注意天候狀況，以免身陷險境。

南化關山里祕境千層岩瀑布地點偏遠，瀑布水落高度達10公尺，周遭大片地質層岩傾斜構造搭配狹窄水潭，翠藍深邃景象壯觀，是健行客推薦的「打卡秘境」，前陣子梅雨過後水量增加。台南32歲陳男昨午與友人到瀑布遊玩卻不慎落水失蹤，同行遊客報案，消防局動員潛水人員搜救2個多小時，找到人時已無生命跡象，經送醫院救治仍無效。

南橫山區昨天有7600名民眾湧入，上午9點多就傳出小關山林道有男子不慎摔落邊坡，腰部疼痛無法行走，需攙扶搬運；另有名男子呼吸不順，出現高山症病徵，需申請空勤總隊直升機搭救，但因山區雲層過厚天候不佳，最快今天載運下山。

澎湖白沙鄉姑婆嶼海域昨早10點多傳出51歲洪姓浮潛客溺水，由快艇載送往後寮村碼頭，再請求派遣救護車接送就醫，消防局派員抵達時，發現男子已無呼吸心跳，以AED電擊後送醫，研判可能在浮潛時心肌梗塞導致溺水，事後轉送衛福部立澎湖醫院，緊急做心導管手術。

近日山區常有局部大雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，台南市消防特搜副大隊長蔡承諭表示，民眾前往瀑布遊玩時，須注意瀑布下方易有暗流，可能因凹洞等地形造成下方流速飛快、甚至出現下捲漩渦，民眾可能因踩空或因水深落差變大深陷其中而發生意外。

消防局提醒，瀑布會因下雨導致水量短時間內暴增，另缺乏防護設施的秘境更難預防，建議民眾前往瀑布或水域遊玩時，要準備防護裝備，無法確認安全就別下水，以免發生意外。