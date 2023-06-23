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網傳撿手機送警局遭提告 中市警：非貼文者案件

中央社／ 台中23日電

王姓男子日前在網路貼文表示，撿拾手機送警局卻遭失主提告，並貼出警局公文封；台中霧峰警分局表示，近1年受理拾獲手機700餘件，無人遭提告，經聯繫貼文者為轉發貼文，非自身案件。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前在路上撿到破損的手機送到派出所，失主卻反告他毀損、侵占等罪，貼文中並附上台中市政府警察局霧峰分局公文信封的照片，引發網友熱議。

台中市警察局霧峰分局今天表示，經查霧峰警分局近1年共受理拾獲手機700餘件，未有遺失人向拾得人提告情事。

警方指出，連聯繫貼文的王姓男子，王男向警方表示，拾獲手機遭失主提告為轉載他人貼文，非自身的案件，他為轉載該篇內容才附上霧峰警分局的公文封，但公文封為其他案件，與本案無關。

警方呼籲，未經查證事項切勿任意貼網或轉載，以免觸法。

提告 失主

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