抓到了！新莊男連偷3瓶洋酒調包換水 下午土城落網辯：心情不好想解悶

新北市新莊區一家超商遭人掉包換酒，網路謠傳是千面人翻版事件，引發熱議。警方送驗於昨天中午確認三瓶洋酒內容物皆為水。今天下午警方循線在土城逮捕竊酒調包男子，他辯稱是心情不好想喝酒才會下手行竊，否認調包內容物摻有毒物質，警朝竊盜罪嫌偵辦。

據了解，蕭姓男子（48歲）是一名快遞外送員，他涉嫌於這個月4日，將3瓶裝有水的酒瓶放進一只紅色提袋內。約莫當天清晨1時許，他從新北市土城住處一路騎乘機車，來到新北市新莊區福德三街一家連鎖便利超商，旋即進入偷得兩瓶威士忌、一瓶白蘭後離開。

蕭男得手後迅速在店外將三瓶洋酒調包，旋即返回超商店將調包酒放上酒架後，騎車逃逸。案經一名婦人發現其所購買的洋酒被人調包，於這月21日凌晨1時20分左右，將調包酒拿到便利超商退貨，整起案件才曝光。

新莊警方獲報立即組成專案小組，並派員前往超商查扣3瓶有疑慮的洋酒，為消除民眾恐慌，警方當天立即將3瓶酒容液，分別送往榮民總醫院臨床毒物科、刑事局檢驗。昨天中午榮民總醫院檢驗結果出爐，證實這3瓶洋酒內容物液體皆為水，至於是否含有其他毒物反應，則待下周檢驗才有結果。

警方調閱超商監視器畫面追查發現蕭男涉嫌，於今天下午4時許，循線在新北市土城區青雲路逮捕蕭男，面對警方詢問犯案動機，他表示因為外送被停權，一時心情不好才會偷酒解悶，警詢後將依竊盜罪嫌移送法辦。

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