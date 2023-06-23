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影／小琉球連假租車糾紛...遊客與業者爆口角 激烈扭打在地

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東小琉球昨天遊客與租車業者因誤會，發生口角爭執。連假首日就有糾紛，劉姓遊客與李姓業者疑似因證件問題產生誤會，演變成2大男生扭打在地，互相叫罵，該名劉男同行女性友人不斷尖叫，引起一旁遊客側目，警方獲報到場處理，雙方表示因單純的溝通誤會，互不提告，已自行和解，不需警方處理。

連假首日不少遊客搭船到小琉球，登島租車遊憩，劉姓男子疑似透過民宿業者協助租車，他中午12點20分左右到屏東縣琉球鄉大福漁港旁，1間出租機車店取車時，疑似因沒有帶攜帶相關證件，與租賃業者發生言語衝突，爆發全武行。

影片中，劉男遭業者壓制在地，不斷被李男用拳腳毆打，一旁同行的女性友人不斷尖叫，試圖阻止雙方衝突，打人李姓業者經一旁其他同行勸阻收手，被打劉男被拉到一旁時，手指對方口中念念有詞。

警方獲報到場協處，雙方表示因溝通誤會，互不提告並已自行和解，不需警方處理。

屏東小琉球連假租車糾紛，遊客與業者發生扭打衝突。圖／取自記者爆料網
屏東小琉球連假租車糾紛，遊客與業者發生扭打衝突。圖／取自記者爆料網
屏東小琉球連假租車糾紛，遊客與業者發生扭打衝突。圖／取自記者爆料網
屏東小琉球連假租車糾紛，遊客與業者發生扭打衝突。圖／取自記者爆料網

小琉球 屏東縣 提告

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