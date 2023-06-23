台中男好心撿手機送警局慘收被告通知書？警方說話了

台中一名男網友抱怨，近日在路上撿到一支破損手機送警局，卻換到一張「被告通知書」，他附上台中市警察局霧峰分局公文信封，證明所言非虛，引發熱議。對此，台中市警局霧峰分局說明，經清查未有類似案況，已極積連繫發文者了解中。

霧峰警分局偵查隊巡官林常安說明，霧峰分局經清查，近一年共受理拾獲手機700多件，未有遺失人向拾得人提告的情事。另查po網者在本分局未有拾獲手機紀錄，後續再向po網者了解原因。

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他近日在路上撿到一支破損的手機，送往附近派出所，不料事後竟收到警局通知，表示對方要提告，讓他大嘆「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動」。

這名網友表示，凡是看到路上有人掉了什麼不要撿，讓東西去給來來去去的車子壓爆壓成碎片，不然會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩，失主甚至不知感恩還反告你毀損侵占。