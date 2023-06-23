男子烏來泛舟落水失縱20天今尋獲 遺體卡在石縫中
新北市烏來區信福路（北107縣道15公里附近），林姓男子與一男一女共3名好友在今年6月初相約前往南勢溪泛舟，3人皆有穿救生衣，林男意外掉落溪中失蹤，附近釣魚民眾立刻報案協尋搜救，但林男失蹤迄今已20天，終於落水地點下游約500公尺的石縫中尋獲疑似林男遺體，由於該處水深又急，搜救人員還在設法將遺體拉上岸，再欽一步確認身分。
28歲林男、趙女（29歲）、吳男（28歲）3人今年6月4日相約前往烏來區南勢溪泛舟，3人身穿救生衣後就一人一艘艇下水泛舟，卻在當天上午11時30分，林男意外落水，旋即消失溪流中，附近釣客立刻協助報案。
新北市消防局6月4日中午12時10分獲報，出動4分隊1中隊1大隊28人15輛車前往搜救，近下午1時許接觸到吳男、趙女，兩人無傷，落水的林男則下落不明。
據了解，林男與吳男及趙女因泛舟結成好友，當天相約赴烏來區信福路附近果園，下探至南勢溪泛舟，沒想下水後不久，林男意外翻船掉入溪中，旋即身影消失。
新北市警消人員搜救數日均未發現，就在昨天林男落水已第19天，有民眾在落水地點下游約500公尺的溪邊石縫中，發現疑似林男遺體，因天色已晚，今天再次前往希望能順利將疑似林男遺體從石縫中拉出。新店警方將報請台北地檢署檢察官相驗，待確認身分後發還家屬處理善後事宜。
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