澎湖姑婆嶼海域傳遊客浮潛心肌梗塞溺水 送醫搶救

炎夏，澎湖傳溺水意外！洪姓男子今天上午10時22分許在澎湖白沙鄉姑婆嶼海域浮潛，突然傳溺水，遊艇人員救上艇時，已無呼吸、心跳，救護員岸上待命，以AED電擊後送醫搶救；據了解，洪在浮潛時疑心肌梗塞致溺水，衛生福利部澎湖醫院正進行心導管手術治療。

澎湖縣政府消防局今天上午10時22分許接獲「外婆的澎湖灣娛樂有限公司」通報，指白沙鄉姑婆嶼海域有1名遊客於浮潛時發生溺水狀況，目前正由該公司「任逍遙2號」快艇載送往後寮村碼頭，請求派遣救護車前往接送就醫。

消防局獲報後，立即出動白沙分隊2車4人前往後寮村碼頭，由分隊長朱偉靖負責帶班。10時40分白沙分隊救護人員接觸到送上岸的洪姓男子（51歲），發現洪已呈無呼吸、心跳的OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，救護人員當場施以心肺復甦術，並使用自動心肺復甦機及使用AED電擊1次，緊急送往三軍總醫院澎湖分院就醫。