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嘉義縣消防替代役男拍微電影、徵文寫作藝文賽奪佳績

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣消防局2名替代役在2023年全國替代役役男藝文競賽中榮獲佳績。布袋分隊役男洪晨賀微電影作品「使命與責任」奪第2名、三和分隊役男吳權育徵文作品「役壓胸還有希望回來嗎?」於徵文組榮獲佳作；2人在分隊上發揮各自專業支援，獲大家肯定。

嘉縣消防局表示，消防替代役雖僅4至6個月的役期，但役男各有特色與專長，在服役生涯貢獻一己之力與滿腔熱血，協助救護與搶救危難，為年輕的歲月留下光與熱的印記，歡迎大家加入。

洪晨賀以影片記錄役男服役日常，跟出勤遇濫用社會資源案例，讓人會心一笑，洪晨賀說，救護第一線場再害怕也要壓制情緒，不能表現出來，慢慢接觸多了，開始熟能生巧，更懂得分秒必爭幫助民眾在生死間的拔河。

吳權育則在一次緊急救護癌末病患面臨死亡急救中，直到家屬決定不急救不送醫後才停止，並利用一小段時間陪伴家屬經歷四道人生，道謝、道愛、道別及道歉，因而對人生的「死」有了不同的體悟。

吳權育畢業於台南護專護理科，服役前是台南醫院急診護理師，吳權育表示，有些人認為替代役役男能做的並不多，但他認為若能結合不同的專業並加以陪伴家屬，獲得心理的慰藉及支持，也是替代役最能做且最值得做的一件事情。

三和救助分隊長吳有倫表示，吳權育報到以來，憑藉本身的醫護專業及積極上進的學習態度，立即成為分隊的即戰力，以本身急診的專業，讓救護現場的處置更加完善，也讓患者獲得更佳的醫療處置，深獲大家肯定。

嘉縣布袋分隊役男洪晨賀拍微電影作品「使命與責任」，在2023年全國替代役役男藝文競賽奪第2名。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣布袋分隊役男洪晨賀拍微電影作品「使命與責任」，在2023年全國替代役役男藝文競賽奪第2名。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣三和分隊役男吳權育獲2023年全國替代役役男藝文競賽徵文組佳作，服役前是台南醫院急診護理師。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣三和分隊役男吳權育獲2023年全國替代役役男藝文競賽徵文組佳作，服役前是台南醫院急診護理師。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣三和分隊役男吳權育獲2023年全國替代役役男藝文競賽徵文組佳作，服役前是台南醫院急診護理師。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣三和分隊役男吳權育獲2023年全國替代役役男藝文競賽徵文組佳作，服役前是台南醫院急診護理師。圖／嘉義縣消防局提供

役男 台南 徵文

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