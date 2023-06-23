八里曳引車變換車道不慎 騎士摔車遭輾頭破血流當場慘死

今天上午吳姓男子駕駛一輛曳引車，沿著新北市八里區中山路三段，疑因變換車道不慎，碰撞林男所騎機車，導致騎士重摔人車被輾，當場頭破血流沒有生命徵象。警、消獲報趕抵，檢視騎士已明顯死亡無須送醫，肇事駕駛沒有酒駕，騎士待抽血檢驗，肇事原因待查。

據了解，吳姓男子（35歲）今天上午10時21分左右，駕駛一輛空載曳引車，從台61線快速道路下來，沿著新北市八里區中山路三段往北市一處工地前去。途中行經中山路三段與義民街口，疑因從外側變換車道不慎，碰撞林姓男子（69歲）所騎乘機車。