高雄2起小關山救援 1男摔傷1男高山症發作 出動直升機

高雄市消防局今天上午9時許，陸續接獲民眾通報，同樣都發生在小關山林道上，其中，一男子因不慎摔落邊坡，導致肢體多處受傷，無法行走，需救援人力攙扶搬運；另一起男子因出現高山症病徵，需緊急協助下山，已申請空勤總隊協助救援。

端午連假第二天，全台高空放晴，有民眾選擇到各大遊樂園親子玩耍，也有人老早計畫好高山避暑，一身輕裝出遊，不過，今天上午9時30分許，高雄市府消防中心陸續接獲民眾從小關山林道打來的救援訊息，有兩名男子登山健行，分別因意外、身體不適須待救援。