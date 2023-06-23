端午連假第二起 花蓮空勤飛金礦山屋救援高山症女山友

端午連假登山人潮多，空勤總隊花蓮駐地繼昨天飛到卡賀爾山救援高山症患者後，今天再度出動，飛往中央金礦山屋，將一名疑似高山症的34歲方姓女山友吊掛救下山。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨天飛往海拔約3000公尺的卡賀爾山，成功將一名縱走能高安東軍，疑似出現高山症的56歲蘇姓山友救下山送醫；今天一早又接獲總隊勤務指揮中心通知，在南投縣信義鄉的中央金礦山屋，有兩名女山友原本預計25日由南投東埔下山，但其中一名34歲方姓女子，持續嘔吐和昏睡，疑似高山症發作，需要救援。

空勤花蓮駐地編號 NA-713黑鷹直升機今早8時許起飛，由正駕駛金立平、副駕駛陳兆宇載機工長佘紹德，及消防署特搜隊員陳柏瑞、 謝孟輯飛往救援。

空勤人員上午8時47分發現目標並執行高低空偵察及評估後，8時53分由特搜人員出艙執行吊掛作業，上午9時6分將方姓患者及其同行山友一同吊掛完成，飛往花蓮德興棒球場附近空地，由花蓮縣消防局救護車接駁送往花蓮慈濟醫院救治。