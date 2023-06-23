三重3男從店內打到店外 只因一句「你可以小聲一點嗎？」
22歲狄姓男子獨自在熱炒店喝酒，因講話音量過太，曾姓、翁姓兩男規勸說了句「你可以小聲一點嗎？」引起狄男不滿嗆回「是在大聲甚麼？」兩方三人互相飆罵，還從店內扭打到店外，引發路人注意。警方獲報派員趕抵，雙方互告傷害帶回偵辦，警詢後依傷害、社維法函送法辦。
據了解，曾姓男子（35歲、工人）與翁姓男子（52歲、服務業）昨天深夜11時許，與友人在新北市三重區忠孝路二段一間熱炒店喝酒聊天，期間狄姓男子（22歲、無業）在旁桌講話音量過大，引起曾姓、翁姓兩男側目規勸說了句「你可以小聲一點嗎？」引起狄男不滿嗆回「你是在大聲甚麼？」
兩方三人互相飆罵，還從店內扭打到店外，引發路人注意上前勸阻。警方獲報派員趕抵，3人身體多處擦挫傷，緊急送醫急救幸無大礙，雙方互告傷害，警詢後依傷害、社維法將曾姓、翁姓、狄姓3名男子函送法辦。
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