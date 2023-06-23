雲林男祕境巡禮騎車迷航高雄山區 警使出「法寶」找人

高雄田寮日前21歲謝姓男子騎車行經中寮山路時，不慎滑落邊坡泥濘無法動彈，接近下午5時許，天色漸暗，謝男擔憂山區夜裡漆黑一片，恐怕求救無門，緊急報案求援， 但謝男手機訊號不穩，警方救援一度陷入膠著，所幸警方使出法寶「警鳴器」，助謝男聽音辨位脫困。

警方指出，謝男當時聲稱自己在中寮山路上迷路，且機車滑落泥濘無法行駛，田寮所接獲報案後派遣警員林嘉皇及王應龍立即前往中寮山區搜尋，同時手機聯絡報案人謝男詢問位置。

據悉，中寮山區產業道路上無住家門牌號碼，就連道路名稱都沒有，加上謝男手機訊號不穩、聲音模糊，而謝男路況不熟也無法說明確切位置，警方說，就怕雞同鴨講，根本找錯位置。

此時，湖內分局員警靈機一動，索性在山區利用發報巡邏警車「警鳴器」，先確認謝男能否聽到警鳴器聲響，待謝男聽到警鳴器聲響後，請謝男鳴按喇叭聲回應，湖警在確認聲音來源，聽聲辨位上山找尋，果然，皇天不負苦心人，發現謝男和泥濘中的機車。