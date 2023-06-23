黃偉哲赴台南分局、消防分隊慰勤 表揚擒伏槍手的有功員警
端午連假，台南市長黃偉哲今天上午分赴台南市警六分局及消防局第六大隊公園分隊慰勤外，2日南區一水產店槍擊案，埋伏員警立即開3槍當場制伏，黃偉哲也表揚有功人員，並致贈肉粽，慰問連假期間執勤員警及消防人員的辛勞。
市長黃偉哲上午巡視消防局第六大隊公園分隊，關心即將拆除的開元陸橋，是否影響救災救護動線，並於端午佳節慰勞消防人員及義消辛勞工作。
另市長也前往台南市警六分局表揚火速擒伏水產店槍擊案凶嫌的有功人員，並致贈肉粽，慰問連假期間執勤同仁的辛勞。
台南市警六分局指出，第一時間接獲可能有槍擊情資時，立即派員到場埋伏，員警為勤務順利，藏於無形，頂著悶熱的大熱天，連續6、7個小時，躲在車內苦等，不敢任意下車。直到凶嫌出現，所有埋伏人員，皆不顧個人生命安危，駕車急駛至開槍現場圍捕。經員警正確精準用槍之下，僅開3槍就成功制伏開25槍的歹徒。
黃偉哲說，在整起案件中，沒有任何員警和市民受傷，是讓他最感恩及慶幸地，再次深深感謝每位警察同仁的團隊合作與付出。
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