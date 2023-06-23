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淡水大拜拜醉漢鬧宮廟擾儀式 廟方勸不聽警帶回管束

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨晚是新北市淡水清水巖祖師遶境暗訪，一名連姓男子喝的酩酊大醉，三進三出大鬧大仁街一間宮廟祭祀儀式。廟方人員好言相勸連男不予理會仍往前衝去，雙方爆發激烈口角。警方獲報趕抵制止連男不從，當場壓制帶回保護管束，結束一場鬧劇。

據了解，有酒駕紀錄的連姓男子（46歲）昨天晚上8時30分左右，他喝的酩酊大醉搖搖晃晃來到新北市淡水區大仁街一間宮廟，醉語向廟方人員表示要找他朋友，廟方人員詢問他朋友名字，確認廟內沒有這個人，請他先離開。

沒想到連男藉著酒意，三進三出衝進廟內找人，嚴重干擾廟方祭祀儀式，雙方因此爆發激烈口角。連男大鬧宮廟祭祀過程，都被網友拍下上傳臉書社群。淡水警方獲報立即調派5名警力驅車前往，經勸導、制止未果，立即將連男壓制在地，旋即帶回派出所保護管束，結束一場鬧劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。圖／臉書《黑色豪門企業》
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。圖／臉書《黑色豪門企業》
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。圖／臉書《黑色豪門企業》
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。圖／臉書《黑色豪門企業》
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。圖／臉書《黑色豪門企業》
連姓男子酒醉大鬧淡水區大仁街一間宮廟祭祀儀式，遭警壓制帶回保護管束。圖／臉書《黑色豪門企業》

淡水 酒駕

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