疑轉彎操作不當 高雄大貨車國道翻覆 岡山交流道暫封閉
國道1號北向349.4公里岡山交流道出口匝道處，今天上午7時39分許，一輛61歲顏姓男子駕駛的大貨車疑似轉彎操作不當側翻，所幸駕駛僅輕傷，高公局暫封閉岡山交流道出口方向，僅開放往燕巢交流道北向出口車流行駛。
「顏男酒測為0。」公路警察指出，顏的左手臂擦傷，意識清楚並無生命危險，由岡山分隊後續查處；由於，事故現場位於岡山交流道出口影響範圍較大，高公局已封閉岡山交流道路口，並經通報派遣大型吊車到場拖吊事故車輛。
據悉，大型吊車事故後一小時半才抵達，造成主線車流壅塞，車流緩慢，但出口匝道後方並未有回堵現象。警方指出，本案車輛事後將帶至國道地磅站過磅，倘違反道路交通管理處罰條例第29-2條規定，俟查證後依規定舉發。
第五公路警察大隊呼籲，用路人除平時應確實保養車輛，行駛前做好車輛檢查外，行駛中應確實遵守速限，並與前車保持安全距離，載重大型車尤其應格外注意，隨時注意前方路況，避免突發狀況急打方向盤導致車輛失控翻覆。
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