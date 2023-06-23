看腳踏車殘破不順眼動手噴漆改色 北巿男被逮辯「美化市容」

台北市中正區周姓男子，看一輛停放在巷弄內的綠色腳踏車不順眼，自作主張拿噴漆將腳踏車噴成黃色，車主發現後氣急報案，警方循線約談周男到案，他卻辯稱是在「美化市容」。

仁愛路派出所日前接獲民眾報案，5月初將腳踏車停放自家樓下，日前卻發現腳踏車遭人噴漆整台變色，原本的綠色被漆成米黃色，警方調閱監視器，掌握住於附近的周姓犯嫌身分，查緝到案。