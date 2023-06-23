天氣炎熱國道火燒車事故增 專家教逃生撇步
近日天氣炎熱，高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能原因有機件異常、爆胎、操控不當撞擊所致，用路人務必做好車輛保養及檢查再上路，並隨時注意車前狀態。
高公局統計近3年與火燒車相關事故，2020年122件、2021年113件、2022年140件。其中導致原因的機件異常，包含引擎或電瓶過熱、馬達故障及零件老舊漏油等。
火燒車事故除涉及用路人行車安全外，對道路交通影響也不容小覷。高公局說，用路人平時即應養成確實做好車輛保養習慣，出門前應先確認儀表板的引擎燈號有無亮起或水溫表過高情形，並注意馬達是否有異音，「可能為機件或皮帶故障」。
高公局表示，隨時檢視水箱水及電瓶水是否不足，胎紋及胎壓有無符合規定，或地面有無異常油漬等，如有相關情形，盡快至保養廠進行維修保養。
萬一國道遇火燒車事故，高公局說，車上所有人員都應下車，至車輛下游之護欄外，或安全處所待援，「路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處」，並「面向車道」，以隨時警戒後方來車，盡速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。
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