快訊

美曾在中華民國內扶持反蔣中正第三勢力 因韓戰變化放棄

泰坦號罹難執行長之妻身世驚人 「鐵達尼上最富有的人」後代

金馬導演被爆性侵 「硬上女生後帶去精神病院探母」

天氣炎熱國道火燒車事故增 專家教逃生撇步

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

近日天氣炎熱，高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能原因有機件異常、爆胎、操控不當撞擊所致，用路人務必做好車輛保養及檢查再上路，並隨時注意車前狀態。

高公局統計近3年與火燒車相關事故，2020年122件、2021年113件、2022年140件。其中導致原因的機件異常，包含引擎或電瓶過熱、馬達故障及零件老舊漏油等。

火燒車事故除涉及用路人行車安全外，對道路交通影響也不容小覷。高公局說，用路人平時即應養成確實做好車輛保養習慣，出門前應先確認儀表板的引擎燈號有無亮起或水溫表過高情形，並注意馬達是否有異音，「可能為機件或皮帶故障」。

高公局表示，隨時檢視水箱水及電瓶水是否不足，胎紋及胎壓有無符合規定，或地面有無異常油漬等，如有相關情形，盡快至保養廠進行維修保養。

萬一國道遇火燒車事故，高公局說，車上所有人員都應下車，至車輛下游之護欄外，或安全處所待援，「路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處」，並「面向車道」，以隨時警戒後方來車，盡速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。

高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能原因有機件異常、爆胎、操控不當撞擊所致，用路人務必做好車輛保養及檢查再上路，並隨時注意車前狀態。示意圖。圖／國道警方提供
高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能原因有機件異常、爆胎、操控不當撞擊所致，用路人務必做好車輛保養及檢查再上路，並隨時注意車前狀態。示意圖。圖／國道警方提供
高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能原因有機件異常、爆胎、操控不當撞擊所致，用路人務必做好車輛保養及檢查再上路，並隨時注意車前狀態。示意圖。記者周嘉茹／翻攝
高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能原因有機件異常、爆胎、操控不當撞擊所致，用路人務必做好車輛保養及檢查再上路，並隨時注意車前狀態。示意圖。記者周嘉茹／翻攝

火燒車

延伸閱讀

明天端午連假第二天 國道17處地雷路段出爐

端午傳悲劇…日月潭月牙灣清晨火燒車 滅火後驚見女焦屍

國3彰化路段深夜火燒車 貨櫃車滿載運動器材付之一炬

國1北上竹北段火燒車 警排除事故全面開放通行

相關新聞

台中潭子國小天橋下紙鈔漫天飛！路人經過「忙著撿」結局好暖心

台中潭子區潭子國小天橋下方，日前突然出現千元和百元鈔漫天飛舞情形，好心民眾陸續撿到派出所報案，失主慌張跑進派出所報案，才...

天氣炎熱國道火燒車事故增 專家教逃生撇步

近日天氣炎熱，高速公路局說，夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加；統計近3年與火燒車相關事故平均為125件，可能...

高雄萌柴走失警製作尋主人照 「白色」特徵令網友笑了

高雄一隻柴柴昨晚在左營區新上街迷途，民眾見牠在路邊亂竄，深怕有危險，將牠帶往左營警分局新莊派出所，並在PTT貼文尋主人，...

台南BMW擦撞小貨車 衝上分隔島卡號誌桿車頭變M型

年約65歲男子昨天下午5時許，駕駛BMW轎車行經台南安南區，由安吉路北往南向內側車道右轉台江大道，與由年約25歲男子所駕...

雲林凌晨住宅火警 3大4小一度受困 聽話閉門塞縫開後窗獲救

雲林縣虎尾鎮一處民宅今天凌晨發生火警，3名大人、4名小孩受困二樓，消防人員獲報後立刻派遣人車前往灌救，同時安撫住戶先將門...

休園15年「中影文化城」清晨傳火警 倉庫起火原因待查

位於台北市士林區至善路的「中影文化城」今早發生火警，警消獲報趕往撲救，初查無人受困、傷亡，持續灌救中，起火原因等詳細情況...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦