高雄萌柴走失警製作尋主人照 「白色」特徵令網友笑了

高雄一隻柴柴昨晚在左營區新上街迷途，民眾見牠在路邊亂竄，深怕有危險，將牠帶往左營警分局新莊派出所，並在PTT貼文尋主人，並附上警方製作的萌柴可愛照片，希望狗狗能早日回家，但文中強調柴犬是「白色」，讓網友笑指「這是白色嗎？」

高雄網友在PTT以「誰家柴犬走失了」為題貼文，指昨晚在高雄左營區時或走失柴犬，目前安置在新莊派出所，請飼主電洽或直接與派出所聯繫，希望狗狗早日回家。

網友附上一張新莊派出所員警製作的尋找狗主人的照片，照片中有兩張柴犬萌萌的畫面，指可愛的「白色」柴犬暫時安置在派出所，如有認識失主歡迎來電。

有網友看到貼文指「幫高調」，但卻笑稱「柴犬是白色的嗎」。左營警分局表示，目前萌柴還在新莊所，尚無人前來認領。