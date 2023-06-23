雲林凌晨住宅火警 3大4小一度受困 聽話閉門塞縫開後窗獲救

雲林縣虎尾鎮一處民宅今天凌晨發生火警，3名大人、4名小孩受困二樓，消防人員獲報後立刻派遣人車前往灌救，同時安撫住戶先將門鏠以布塞住以防止濃煙進入，後方鐵窗視狀況打開，若有煙飄入立即關閉，所幸3大人、4小孩全數獲救，均無受傷，確切起火原因由火調人員調查中。

今天凌晨2時35分雲林縣消防局獲報虎尾一處民宅火警，現場有3名大人、4名小孩受困二樓房間待救。

消防局派遣虎尾、莿桐、公園、斗南、第二大隊等各式救災車輛、警消25人前往搶救，執勤人員同時安撫住戶先將門鏠以布塞住以防止濃煙進入，後方鐵窗視狀況打開，若有煙飄入立即關閉。