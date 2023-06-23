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雲林凌晨住宅火警 3大4小一度受困 聽話閉門塞縫開後窗獲救

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮一處民宅今天凌晨發生火警，3名大人、4名小孩受困二樓，消防人員獲報後立刻派遣人車前往灌救，同時安撫住戶先將門鏠以布塞住以防止濃煙進入，後方鐵窗視狀況打開，若有煙飄入立即關閉，所幸3大人、4小孩全數獲救，均無受傷，確切起火原因由火調人員調查中。

今天凌晨2時35分雲林縣消防局獲報虎尾一處民宅火警，現場有3名大人、4名小孩受困二樓房間待救。

消防局派遣虎尾、莿桐、公園、斗南、第二大隊等各式救災車輛、警消25人前往搶救，執勤人員同時安撫住戶先將門鏠以布塞住以防止濃煙進入，後方鐵窗視狀況打開，若有煙飄入立即關閉。

警消到場後發現1樓有明火，面積約10平方公尺，5分鐘內迅速將火勢撲滅，同時派遣2組搜救人員進入2樓搜救，成功將3大人4小孩平安救出，人員均無受傷。至於確切起火原因，火調人員調查中。

雲林縣虎尾鎮今天凌晨傳出住宅火警，3名大人4小孩受困二樓，所幸平安脫困。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮今天凌晨傳出住宅火警，3名大人4小孩受困二樓，所幸平安脫困。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮今天凌晨傳出住宅火警，3名大人4小孩受困二樓，所幸平安脫困。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮今天凌晨傳出住宅火警，3名大人4小孩受困二樓，所幸平安脫困。記者陳雅玲／翻攝

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