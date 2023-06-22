大雅晚上民宅火警 鐵皮屋頂相連共燒3戶
台中市大雅區中和二路今晚發生民宅火警，因透天厝民宅鐵皮屋頂相連，火勢迅速延燒，共燒3戶，民宅內人員都及時逃出，無人受傷，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局今晚8點59分獲報，大雅區中和二路有民宅火警，指揮中心立即派遣大雅、水湳、協和、西屯分隊，出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員31人，由大雅分隊小隊長吳孟溫帶隊前往，第一大隊副大隊長黃東泰前往指揮。
大雅分隊到場回報，現場為2樓RC、3樓鐵皮加蓋有火煙冒出，立即佈署水線搶救，有延燒到隔壁戶，火勢於晚上9點25分控制，39分撲滅，確認無人員受傷受困。
燃燒起火戶的3樓神明廳及傢俱受損，延燒2戶，因3樓鐵皮相連受燒)，燃燒面積合計約30平方公尺、財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。
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