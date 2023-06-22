蘭陽大橋工人遭吊車、護欄夾死…家屬提2點質疑 勞動部職安署展開調查

宜蘭64歲陳姓男工人昨晚在蘭陽大橋施工時，遭不慎傾斜的吊車與道路護欄夾死。縣府今天表示，勞動部職業安全衛生署已介入調查。

宜蘭縣消防局昨晚6時許獲報，位在五結鄉的蘭陽大橋南端，有人遭傾斜的吊車與道路護欄夾住，送醫時已無生命徵象。

公路總局第四區養護工程處今天說明，因現場有限高門架遭其他車輛撞損，為維護用路人通行安全，派廠商前往搶修；但廠商在吊掛作業時，吊車不慎傾斜，導致陳男被夾死，後續將檢討事發原因，要求承包廠商依安全作業標準程序施工，預防職業災害再發生。

陳男家屬質疑，廠商派出的吊車可能太小，才導致吊掛作業失衡釀災，工時也有問題，盼主管機關釐清真相。

縣府勞工處指出，這起工安意外發生後，勞動部職安署已派員調查，將依事證追究原因，至於家屬提出的工時問題，勞工處會深入了解，適當處置。