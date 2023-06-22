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機車撞倒夜市油鍋 女童、婦人遭熱油燙傷送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣郭姓婦人騎機車載女兒到溪湖鎮大公路夜市，疑因不慎誤催油門衝撞路邊油鍋，當場滾油四濺，造成女兒和邵姓老闆肢體被燙傷，送醫急救，幸好受傷面積不大，均出院回家療養；邵姓老闆娘認為郭女非故意，傾向不追究過失傷害，縣政府社會處也認為郭女是不小心，沒違反兒少保護法。

據了解，郭婦昨（21日）騎機車載女兒逛溪湖鎮大公路星期三夜市，8點半準備離去時，牽機車啟動時不慎誤催油門造成機車暴衝，撞倒前方炸排骨酥的油鍋，鍋內滿滿排骨酥和熱油噴濺，燙傷站在油鍋前的73歲邵姓老闆娘和機車旁的郭婦4歲女兒，民眾見狀連忙拿礦泉水淋她們的燙傷處降溫。

警消據報趕到，消防救護人員改淋生理食鹽水降溫，並同時送到彰化基督教醫院燒燙傷中心治療，邵婦的雙手肘、雙小腿各3%和4%一度燙傷，女童左小腿前側3%二至三度燙傷，幸好受傷面積都不大，醫護人員消毒塗藥後觀察2至3小時，邵婦和女童即返家休養。

郭婦啟動機車油門時不慎催油門導致兩人受傷，涉犯過失傷害罪嫌，帶幼童逛夜市造成孩子傷害，可能違反兒少法；據了解，今天警方詢問邵婦得知她認為郭婦並非故意，意外衝撞油鍋時飽受驚嚇，邵婦傾向不追究賠償和過失傷害的責任。

縣政府社會處今也表示，家長帶孩子外出遊玩，難免有時發生無心之過讓孩子受傷，只要家長非故意又孩子傷害輕微，就不涉犯兒童及少年福利法。

彰化縣發生機車撞倒炸油鍋意外，造成兩人燒燙傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣發生機車撞倒炸油鍋意外，造成兩人燒燙傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣發生機車撞翻夜市油鍋，熱油噴濺造成兩人燒燙傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣發生機車撞翻夜市油鍋，熱油噴濺造成兩人燒燙傷送醫。圖／民眾提供

老闆 夜市

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