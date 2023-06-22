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女替友代墊1萬2保釋金 男不認帳爆3人衝突全遭法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

謝女替友人黃男代墊1萬2千元保釋金，黃男事後不認帳拒絕還錢。日前兩人狹路相逢，謝女趨前追討未果與黃爆發口角。謝女兩名同行友人見狀加入戰局，3人扭打互毆。過程中黃男拿螺絲起子朝著陳男揮刺，造成陳男頭部、雙手劃傷送醫後並無大礙。警帶回滋事3人，雙方互不提告，警詢後仍社維法函送裁處滋事3人。

據了解，黃姓男子（38歲）因吸毒被移送地檢署，檢察官複訊裁定2萬4千元交保候傳。黃男付不出保釋金，四處向人商借，最後是謝姓女子（39歲）借了他1萬2千元，讓他補齊保釋金得以交保。日前謝女向他討要1萬2千元保釋金，黃男卻不認帳，他認為謝女根本沒拿出那麼多錢讓他保釋，謝女真心換絕情讓她頗為不悅。

這個月14日下午5時許，兩人在新北市三重區五華公園狹路相逢，謝女再向黃男追討1萬2千元代墊保釋金未果，雙方爆發激烈口角。此時謝女同行友人陳男（47歲）及陳男（32歲）見狀衝前替謝女出氣，引爆黃、陳、陳3男拉扯互毆。

過程中黃男拿出一把螺絲起子，朝著47歲陳男頭、手揮刺，造成陳男多處劃傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。警方獲報趕抵帶回滋事眾人，雙方互不提告傷害，警詢後仍依社會秩序維護法將黃、陳、陳3男函送裁處。

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謝女向黃男追討1萬2千元代墊的保釋金未果，引爆3人在新北市三重區五華公園互毆，警帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
謝女向黃男追討1萬2千元代墊的保釋金未果，引爆3人在新北市三重區五華公園互毆，警帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
謝女向黃男追討1萬2千元代墊的保釋金未果，引爆3人在新北市三重區五華公園互毆，警帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
謝女向黃男追討1萬2千元代墊的保釋金未果，引爆3人在新北市三重區五華公園互毆，警帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
謝女向黃男追討1萬2千元代墊的保釋金未果，引爆3人在新北市三重區五華公園互毆，警帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
謝女向黃男追討1萬2千元代墊的保釋金未果，引爆3人在新北市三重區五華公園互毆，警帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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