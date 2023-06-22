驚墜烏來老街10米深橋下…婦人腿骨折送醫 不願說明墜橋原因

新北市烏來老街今天下午驚傳7旬婦人墜落10米深橋下，救護人員靠近時婦人意識還算清楚，因腿部骨折不斷呻吟，救起送醫暫無生命危險，墜落原因有待警方調查釐清。

新北市消防局今天下午2時許獲報，有人面部朝上，躺在烏來區烏來老街旁8號橋下桶後溪水邊，由於橋面距離水面約有10公尺深，消防人員設法靠近後，發現婦人腿部有開放性骨折，但意識清醒，因疼痛不斷呻吟，無生命危險，救起後由送至新店慈濟醫院就醫。

據了解，墜落橋下的婦人為76歲冠夫姓的桃鍾姓女子，婦人被救起時，不願說明為何自己會墜落橋下，因設籍新北市中和區，警方已連繫家屬前往醫院，再進一步釐清事發原因。

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