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取締路口停讓行人 高雄警曝開單「蒐證不全」恐有後遺症

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

為擺脫行人地獄惡名，交通部和警政署研議6月30日以後，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓，因過於嚴苛，交通部今喊卡；第一線執法的高雄基層員警無奈指，民眾素養不足，常有不理性的駕駛人，開單後投訴員警執法態度不佳，憂心日後若駕駛人要打行政訴訟，得跑法院。

高雄市區一名所長指出，在路口對不禮讓行人的駕駛人執法開單，困難點在於「蒐證」，面對有些不理性的駕駛人，對於在認定「禮不禮讓行人」的距離上起爭執，有些駕駛人當下乖乖吞罰單，但事後卻會投訴員警執法態度不佳，若蒐證齊全、站得住腳還說得過去，若蒐證不齊全，對方去監理站申訴，或打行政訴訟，日後得跑法院，恐吃不完兜著走。

基層員警指出，在取締路口不禮讓行人的駕駛人，之前規定離行人3公尺或者車頭壓到斑馬線、行人已走了3個枕木紋等狀況，駕駛人仍未禮讓，在取締上較易認定，但有些駕駛人其實離行人還有5、6公尺，新制卻認定不論遠近都要開單，連執法的員警都認為這實在說不過去，且易造成後端馬路大塞車，衍生更多交通問題。

第一線的執法員警指出，取締未禮讓駕駛人時，若發現行人在穿越馬路時，被駕駛人逼到、嚇到就會攔舉，不會為了開單而開。

有基層員警認為，「警察執法只是治標，重點還是要配合交通工程及教育，三管齊下才有用」。

取締路口停讓行人，高雄執法員警曝開單後，有些不理性駕駛人會投訴態度不佳，若申訴、打行政訴訟，憂心日後得跑法院。圖為行人行走斑馬線的畫面。本報資料照
取締路口停讓行人，高雄執法員警曝開單後，有些不理性駕駛人會投訴態度不佳，若申訴、打行政訴訟，憂心日後得跑法院。圖為行人行走斑馬線的畫面。本報資料照

交通部 路口不停讓行人 行人地獄 罰單 警察

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