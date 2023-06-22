魂斷台76…停路肩下車走動遭撞飛 32歲男送醫急救仍不治
32歲朱姓男子今天中午駕駛自小客車行經台76線快速公路東向20公里處時，將車輛停放路肩後下車走到車後方，再準備走回駕駛座時遭後方車輛撞擊，彈飛路面，送醫急救不治；朱男停車原因仍在調查中。
國道公路警察局第三警察大隊今天發布新聞稿指出，朱男中午駕駛自小客車行經台76線快速公路東向20公里處時，因不明原因將車輛停放路肩，隨後下車走到車後方，又準備走回駕駛座。
警方指出，朱男要走回駕駛座時，遭到後方由陳姓男子駕駛的自小客車撞擊，因撞擊力道大，朱男被撞飛到前方路面，彰化縣消防局救護車到場時，朱男已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。
警方表示，陳男經檢測無酒精反應，車禍發生原因及責任歸屬仍在調查中。
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