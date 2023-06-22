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斑馬線有行人就要停？基層警轟偏坦路人無限上綱：哪個豬頭想的

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為擺脫行人地獄惡名，國內原本預計6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓，卻引發各界反彈，交通部長王國材今認為方案過於嚴格，下周一將開會研議。對此桃園基層員警相當無奈，坦言該項政策已經將路權單方面偏坦路人，堪比霸王條款，痛批無限上綱「哪個豬頭想的」。

據了解，今年四月交通部與內政部、警政署等相關單位開會研議，當時提出許多方案，最後的結論是「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，並預計6月30日實施。不過接近六月底，近期社會輿論反應這項規定是「白癡政策」，因此交通部昨晚緊急與內政部、警政署聯繫，暫緩該項政策，車讓行人仍保持3公尺。

桃園市警局交通大隊統計，今年1月1日到6月21日，不禮讓行人執法取締7175件、去年同期711件，相差超過10倍；行人違規執法取締1853件，去年同期275件，近期更特別要求同仁加強取締工作。

民眾坦言，自從路口實施不停讓行人違規取締及科技大執法後，過馬路相當有感，多數汽機車都會停下，而自己身為駕駛時也會禮讓，但若真的要施行「不論行人遠近駕駛須停讓」，應該要統一強制全部路口，不能部分路口，否則將一團亂。

然而基層員警認為，該項政策「完全不可行」，馬路的使用權包括行人及汽機車駕駛，如今已單方面偏妥行人，不僅影響汽機車用路權，勢必也將嚴重影響交通順暢，光是桃園火車站附近中正路及復興路口就會塞至少3公里，必定迎來雪片般的民怨，痛批根本無限上綱「哪個豬頭想出來的」。

警方再說，除了員警在路口抓違規，科技執法取締同樣爭議滿滿，曾有車主停下來禮讓行人，卻因為行人走向汽車導致距離不到3個枕木紋，被拍照開單後向警方投訴，員警再手動調閱路口監視器確認，讓員警無所適從；因此除了相關規範，加強宣導及觀念很重要，不僅是汽機車駕駛，行人也該配合，才能互相創造友善的交通環境。

桃園市警局交通大隊統計，今年1月1日到6月21日，不禮讓行人執法取締7175件、去年同期711件，相差超過10倍。圖／報系資料照
桃園市警局交通大隊統計，今年1月1日到6月21日，不禮讓行人執法取締7175件、去年同期711件，相差超過10倍。圖／報系資料照

交通部長 桃園 路權 路口不停讓行人

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