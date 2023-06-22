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汽機車「無論遠近須讓行人」新規喊停 基層警慶幸：若實施定被罵死

聯合報／ 記者林保光／即時報導

交通部修法重罰汽機車不禮讓行人，原訂6月30日再實施新制，只要行人穿越馬路，無論距離遠近，汽機車駕駛人都得停讓，令基層員警說，幸好交通部臨時喊停，不然警察「不被罵死才怪」。

交通部修法重罰汽機車未禮讓行人，3月31日施行，警政署也在5月1日執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，高雄市警方在5月至6月20日，共舉發2872件。

原訂6月30日起再實施新制，只要人行穿越道有行人，不論遠近，汽機車都要停讓行人，否則警方將取締。新制未實施，員警先擔憂，說「怕到時候執法取締，一定會被罵死」。

員警說，最近警政署通令各縣市警局，開課教員警取締不禮讓行人，一般認定是汽機車停讓行人，須距離行人約3條斑馬線的枕木線或1個車道寬，如果沒在這範圍，就要取締汽機車未禮讓行人，但新制如果實施，汽機車遠遠就要停讓行人，到時候交通受阻，被罵的還是警察。

員警慶幸交通部今天對停讓行人新制，臨時喊停。員警說，上課中最多人提問，如果新制實施，遵守交通規則的汽機車遇到闖紅燈的行人，因行人從馬路另一頭突然闖出來，根本也來不及停讓，駕駛人還因此要受重罰，質疑「這樣的罰單怎麼開得下去」、「就算硬開下去，不被罵死才怪」受傷的還是警察。

高雄市警交通大隊長張偉中說，如果因行人突然衝出，導致駕駛人未能及時停讓，是「因客觀具體事實，出於不得已的行為」，由員警「視現場狀況」，將依「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，只勸導，免予舉發。

汽機車停讓行人新制，讓員警取締上相當棘手。記者林保光／攝影
汽機車停讓行人新制，讓員警取締上相當棘手。記者林保光／攝影
汽機車停讓行人新制，讓員警取締上相當棘手。記者林保光／攝影
汽機車停讓行人新制，讓員警取締上相當棘手。記者林保光／攝影
汽機車停讓行人新制，員警最怕遇到這種闖紅燈的行人。記者林保光／攝影
汽機車停讓行人新制，員警最怕遇到這種闖紅燈的行人。記者林保光／攝影

交通部 警察 路口不停讓行人 罰單

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