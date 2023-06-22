蘭陽大橋涵洞傳工安意外…1工人慘遭吊車、護欄夾死 送醫不治

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭64歲陳姓男工人昨晚在蘭陽大橋南端與宜22線交界處涵洞工作，被維修限高門架的吊車和道路護欄夾住，救難人員趕到救援時，陳男已無呼吸心跳，緊急送往羅東博愛醫院急救，仍宣告不治。勞工處等相關單位已介入調查，釐清事故發生原因。

昨日下午4時許，涵洞的限高門架與限高牌面疑遭大型車輛撞壞，可能危及用路人安全，公路總局第四區養護工程處通知公路單位廠商搶修，進行吊掛作業；晚上6時許，限高欄突然掉落，造成吊車傾斜，一旁的陳男閃避不及，夾在吊車與道路護欄間。

消防局獲報派遣羅東、馬賽分隊3車8人趕往救援，6時10分許趕到現場，陳男雖已脫困，但胸口有明顯壓痕，已無呼吸心跳，被送往羅東博愛醫院，搶救後仍宣告不治。

四工處頭城工務段及承包商負責人今天下午4時慰問家屬，承諾全力協助處理後事；頭城工務段也請承包商施工務必小心，依照安全作業標準程序施做；另外針對撞壞限高門架和牌面的車輛，公總已請轄區派出所和鄉公所協助調閱監視器，後續會依公路法72條處分。

宜蘭蘭陽大橋南端昨發生工安意外，陳姓工人遭吊車與護欄夾住，傷重不治。圖／四工處提供
宜蘭蘭陽大橋南端昨發生工安意外，陳姓工人遭吊車與護欄夾住，傷重不治。圖／四工處提供
救難人員趕到現場時，陳男已經脫困，但無呼吸心跳，送往羅東博愛醫院搶救仍不治。記者陳敬丰／翻攝
救難人員趕到現場時，陳男已經脫困，但無呼吸心跳，送往羅東博愛醫院搶救仍不治。記者陳敬丰／翻攝

羅東 宜蘭 工安

延伸閱讀

廂型車凌晨新北環快自撞護欄 警籲：疲勞駕駛如酒駕別輕忽

中鋼子公司工安意外！外包工人遭「活埋」2小時 救出已死亡

汐止大同路三段大雨水淹路面 地方會勘討論排水改善

男子開車載友夜遊蘭潭疑酒駕 超速失控衝撞護欄自斷性命

相關新聞

台76車禍慘案…他臨停路肩下車卻遭「撞飛10公尺」 36歲男命喪端午

端午連假第一天，32歲朱姓男子在76線快速公路東向20.2公里處路肩臨停，下車走到車後，要走回駕駛座時被後方來車撞飛，撞...

八里淡海大橋下見女浮屍…多年獨居與兒女疏離 警排除他殺

新北市三重區一名林姓婦人今天上午被人發現陳屍在八里區挖子尾淡海大橋附近沙灘。警方檢視她全身沒有外力侵入性傷口，從她口袋則...

台中潭子國小天橋下紙鈔漫天飛！路人經過「忙著撿」結局好暖心

台中潭子區潭子國小天橋下方，日前突然出現千元和百元鈔漫天飛舞情形，好心民眾陸續撿到派出所報案，失主慌張跑進派出所報案，才...

端午傳悲劇…日月潭月牙灣清晨火燒車 滅火後驚見女焦屍

端午節清晨在日月潭月牙灣入口處發生火燒車事件，一輛轎車在向山遊客中心往月牙灣方向，因不明原因發生起火，消防分隊獲報後立即...

蘭陽大橋涵洞工安意外　1工人遭吊車、護欄間夾死

宜蘭64歲陳姓男工人昨晚在蘭陽大橋南端與宜22線交界處涵洞工作，被維修限高門架的吊車和道路護欄夾住，救難人員趕到救援時，...

桃園幼貓困機車狂喵喵叫 女童報警救出見萌樣立馬收編

桃園市大園警分局大園派出所員警昨晚巡邏時接獲報案，有一隻小貓受困機車車廂內，警方獲報後聯繫車主及機車行人員前來拆解車廂，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦