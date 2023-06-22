蘭陽大橋涵洞傳工安意外…1工人慘遭吊車、護欄夾死 送醫不治

宜蘭64歲陳姓男工人昨晚在蘭陽大橋南端與宜22線交界處涵洞工作，被維修限高門架的吊車和道路護欄夾住，救難人員趕到救援時，陳男已無呼吸心跳，緊急送往羅東博愛醫院急救，仍宣告不治。勞工處等相關單位已介入調查，釐清事故發生原因。

昨日下午4時許，涵洞的限高門架與限高牌面疑遭大型車輛撞壞，可能危及用路人安全，公路總局第四區養護工程處通知公路單位廠商搶修，進行吊掛作業；晚上6時許，限高欄突然掉落，造成吊車傾斜，一旁的陳男閃避不及，夾在吊車與道路護欄間。

消防局獲報派遣羅東、馬賽分隊3車8人趕往救援，6時10分許趕到現場，陳男雖已脫困，但胸口有明顯壓痕，已無呼吸心跳，被送往羅東博愛醫院，搶救後仍宣告不治。

四工處頭城工務段及承包商負責人今天下午4時慰問家屬，承諾全力協助處理後事；頭城工務段也請承包商施工務必小心，依照安全作業標準程序施做；另外針對撞壞限高門架和牌面的車輛，公總已請轄區派出所和鄉公所協助調閱監視器，後續會依公路法72條處分。