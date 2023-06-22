淡水清水祖師爺今遶境 400警封街、籲用路人避開交通管制範圍

為期兩天的淡水「清水祖師平安遶境」今天下午2時許登場，由於遶境路線沿途設有31處紅壇香案，為防止有人趁機滋事，日前除召集參與宮廟及陣頭代表簽署「自律公約」外，活動期間將動員400名警、民力投入封街交通疏導及安全維護，以預防衝突事件的發生。

淡水警方表示，一年一度淡水「清水祖師平安遶境」從今天下午2時許到明天8時起延續為期兩天「平安遶境」活動。這次遶境路線涵蓋淡水市區主要道路，預估活動期間廟方及陣頭人數達5000多人。為防範有人趁機滋事，日前召集參與宮廟及陣頭代表簽署「自律公約」外，活動期間動員近400名警、民力投入交通疏導及安全維護，以預防衝突事件的發生。

淡水警方提醒，針對遶境路線範圍實施交通管制範圍如下：

一、淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路，活動期間內除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入市區；管制時段為今天下午3時至深夜12時許以及明天23日上午9時至深夜12時，共計20處管制點，敬請配合警方交通指揮引導。 二、管制時段內公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，活動管制時間將區隔為雙向通行。 三、客運業者、臺北及新北大眾捷運公司將提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息，請民眾多加利用。 四、另請參與遶境宮廟陣頭及參香民眾，配合主辦單位規劃路線行進及遵守安全規則，共同維護祖師爺遶境期間的秩序，大家歡歡喜喜來感受祖師爺的保佑。

淡水警分局呼籲用路人，請用路人避開遶境活動時間、路線及管制路段，多利用淡金路行駛，住戶如欲進入管制點，請先出示身份證明文件。前往淡水遊客請務必於出發前詢問相關動線、並可透過警察廣播電臺與CMS路況發布的資訊瞭解；另外淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運股份公司等網站也會發布相關管制訊息，並多搭乘大眾運輸系統，避免因交通管制而影響出遊興致。