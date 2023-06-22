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台76車禍慘案…他臨停路肩下車卻遭「撞飛10公尺」 36歲男命喪端午

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

端午連假第一天，32歲朱姓男子在76線快速公路東向20.2公里處路肩臨停，下車走到車後，要走回駕駛座時被後方來車撞飛，撞上朱男的陳姓駕駛人報警，警消出動救護車趕到，朱男已無生命跡象。警方正在調查車禍發生原因。

據了解，今中午約12點28分，朱男不知何故在76線快速公路東向20.2公里處路肩臨停，下車走車後方，正要走回駕駛座時，在車旁被後方26歲陳男駕駛撞擊，朱男被撞飛10多公尺，躺在外側車道，後方車子見道路躺人，連忙偏內側車道行道行駛，後來警方趕到處理到下午1點43分排除，車流從迴堵3公里至5公里。

陳男接受酒測，初步沒酒精反應。國道三隊提醒駕駛人，車輛若有任何問題停放路肩，應先在車輛後方50公尺以上的地方擺設故障標誌，若停在車道上應放置在車後100公尺以外，並隨時注意後方來車，不可站立在車道上。

陳姓男子駕車從後面撞擊朱男，右側車頭變形。圖／民眾提供
陳姓男子駕車從後面撞擊朱男，右側車頭變形。圖／民眾提供

車道 撞飛 國道

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