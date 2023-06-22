端午傳悲劇…日月潭月牙灣清晨火燒車 滅火後驚見女焦屍

端午節清晨在日月潭月牙灣入口處發生火燒車事件，一輛轎車在向山遊客中心往月牙灣方向，因不明原因發生起火，消防分隊獲報後立即前往救火，火勢雖馬上獲得控制，但警消人員往車內查看時，驚見一名女焦屍在車內，死者為44歲女性，已經明顯身亡。

南投消防局表示，清晨因現場火勢較大，報案者無法接近，值班人員獲報後立即通知魚池分隊出動3車4人前往救火現場，於8分鐘內控制火勢，最後在4時25分完全撲滅，同時間連絡當地日月潭派出所協助前往現場，立即布線進行滅火射水，並在車輛駕駛後方發現疑似有人且明顯死亡，且已呈現人骨狀態，到達成災標準，便立即通報火災調查科派員調查。

南投消防局指出，在大家合作完成滅火後，警消人員進行殘火檢視時，在車輛後座發現死者遺骸，而在車輛周圍發現車主物品，並由當地派出所打開發現疑似遺書，恐有自殺疑慮，相關物品交由警方後續處理，初估財損為45萬元，死者為44歲女性，警方目前已經聯繫家人，並報請檢方調查，而詳細起火原因，還有待後釐清。

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