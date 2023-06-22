新北警「尋人高手」經驗傳承 端午節前助2無名屍落葉歸根

新北市警方「尋人高手」經驗傳承，在端午佳節前夕，協助2具無名屍確認身分讓家屬領回落葉歸根。新北市警局防治科長羅光中指出，全台灣每年平均有2萬5000名人口失蹤，新北市占六分之一以上，將近4000多名，今年1月至5月已尋獲失蹤人口2050名，為全國最多。

新北市警局日苛前舉辦112年「尋人高手」培訓計畫，由板橋警分局員警王閔南和新莊警分局巡佐王聖傑擔任種子教官，王閔南曾赴警政署「失蹤人口專責小組」受訓，接辦失蹤人口業務已20餘年，幫助千餘名失蹤人口及無名屍找到回家的路，曾多次獲得國家警光獎及模範公務人員殊榮，王聖傑於2006年接辦失蹤人口業務迄今，曾查找無數失蹤人口，共同指導6名菁英學員透過科技及資訊比對提升失蹤人口協尋成效。

台北市72歲蔡姓失智老翁於今年2月21日從萬華租屋處離家後失聯，當時蔡翁兒子為照顧同是失智因摔倒骨折住院母親，遲至3月2日才報案父親失蹤，而蔡翁失蹤隔天在台北市萬華區華中橋下河岸被發現溺斃；另獨居台北市的71歲郭姓老翁，有精神方面疾病且有酗酒問題，導致情緒常不穩定，今年4月10日離開中山區住所後便與家人失去聯繫，郭翁兒子因未與父親同住，4月15日才報案協尋，而郭翁失蹤當天就在台北市中山區大直排水站出水口旁被發現已溺斃，二人被發現時身上均無證件，都公告列為無名屍。

新北警尋人高手團隊在課程中清查雙北失蹤人口，發現這2名失蹤老翁協尋資料，清查比對系統資料，深入抽絲剝繭，研判失蹤老翁與萬華及中山區無名屍案件時間、地緣及身體特徵具有相關聯性，分別前往採集家屬DNA送法醫研究所比對，終確認身分；蔡翁及郭翁家屬心中雖有遺憾與不捨，仍對警方積極協尋相當感念，讓亡者能夠在端節前夕魂歸故里、落葉歸根。

羅光中強調，失蹤人口是每一個家庭的痛，家屬焦急心情就如同熱鍋上的螞蟻，尋人高手培訓計畫目的就是希望透過經驗豐富的種子教官，將技能傳承給有熱誠的後進員警，擴大服務的能量、將協尋失蹤人口的技能普及化，在受理失蹤人口案件時，都能盡快協助家屬找到人，好讓家屬安心。