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爬瑞芳茶壺山「下山繩索脆化斷裂」 登山客摔落疑腦震盪送醫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

古姓山友今天上午攀登新北市瑞芳區茶壺山，在下山時因他借力拉住的繩索斷裂，整個人摔落多處擦挫傷，疑有腦震盪，員警及救護人員獲報協助送下山送醫治療。

瑞芳警分局今天上午11時40分獲報，瑞芳區茶壺山山頂涼亭附近有登山客摔傷，金瓜石所副所長駱勇丞、警員解剴評會同消防救護人員前往救護。

員警及消防人員到場後，發現古姓男子攀登茶壺山，下山時因拉繩繩索不慎斷裂，造成古男摔落跌倒受傷，經消防救護人員檢視古民頭部擦挫傷，疑有腦震盪狀況，意識清楚，無生命危險，下午近1時由救護人員送基隆長庚醫院治療。

資深山友表示，繩子應該都是熱心山友固定上去的。由於這些繩索長年在野外風吹日曬雨淋，有可能造成脆化的情形，建議民眾在攀爬前應先查看繩索是否有固定牢靠及有無脆化情形。

警瑞芳分局建議，山友攀爬時也應注意避免將全身重量放在繩索上，而是要將繩索當成輔助工具，身體尋求支點踏穩，才能避免事故意外發生。

瑞芳茶壺山下山繩索脆化斷裂，登山客摔落疑腦震盪送醫。圖／山友提供瑞芳警分局
瑞芳茶壺山下山繩索脆化斷裂，登山客摔落疑腦震盪送醫。圖／山友提供瑞芳警分局
瑞芳茶壺山下山繩索脆化斷裂，登山客摔落疑腦震盪送醫。記者游明煌／翻攝
瑞芳茶壺山下山繩索脆化斷裂，登山客摔落疑腦震盪送醫。記者游明煌／翻攝

瑞芳 山友 金瓜石

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