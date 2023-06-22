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烹調釀死傷「油鍋起火」佔半數 北市消防籲人離火熄

中央社／ 台北22日電

北市消防局今天表示，端午節要包粽，但因食材屬中式料理，民眾會使用油品，應注意油鍋起火，若不慎發生，牢記初期滅火方式，包含以鍋蓋蓋油鍋等，最佳方式是人離火熄。

台北市政府消防局發布新聞資料，統計近3年的爐火烹調致死傷案，因油鍋起火致死傷案占5成，中式料理離不開使用油，油品經持續加熱，未注意油溫，會讓溫度持續上升，像大豆沙拉油在約攝氏260度會裂解、發煙，340度至370度，會燃燒造成油鍋起火，當民眾發現油鍋冒煙，可轉小火或關瓦斯，避免引發火災

消防局統計北市近3年共發生100件油鍋起火案，釀3傷，以營業場所最多，其次是住宅，分析人員死傷原因，多是初期滅火不當造成。

消防局指出，民眾若用水滅火，因油水不相容，當水接觸到高溫油，蒸發汽化成水蒸氣，體積大量膨脹，且高溫水蒸氣及熱油噴濺，易灼傷滅火者，油鍋起火後，常引燃周邊可燃物，或經排油煙機向上延燒至排油煙管，造成火勢迅速擴大，導致民眾受傷或錯失避難逃生先機。

遇油鍋起火意外，應保持冷靜，確認現場狀況，如火勢過大無法撲滅或難靠近，應先逃生並通報119，若研判能控制火勢，可先進行初期滅火。

消防局提供初期滅火方式，先拿起鍋蓋，由身體往油鍋方向蓋住油鍋，阻絕火勢持續擴大延燒，再來是關閉爐火及瓦斯開關，最後把沾濕抹布覆在鍋蓋，待冷卻降溫後打開，且不要以為蓋鍋蓋滅火，就能打開，此動作可能會造成火勢復燃。

消防局表示，爐火烹調謹記「4要」，要人離火熄、要定期清潔、要遠離可燃物、要加裝住宅用火災警報器或廚房使用定溫式探測器，選用具熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，才可保障居家安全。

台北市消防局今天表示，端午節要包粽，但因食材屬中式料理，民眾會使用油品，應注意油鍋起火，若不慎發生，牢記初期滅火方式，包含以鍋蓋蓋油鍋等。情境示意圖。圖／Ingimage
台北市消防局今天表示，端午節要包粽，但因食材屬中式料理，民眾會使用油品，應注意油鍋起火，若不慎發生，牢記初期滅火方式，包含以鍋蓋蓋油鍋等。情境示意圖。圖／Ingimage

北市 高溫 火災 端午節

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