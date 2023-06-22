八里淡海大橋下見女浮屍…多年獨居與兒女疏離 警排除他殺

新北市三重區林姓婦人，今天上午被人發現陳屍在新北市八里區挖子尾淡海大橋附近沙灘，警初步排除他殺嫌疑。記者曾伯愷／翻攝

新北市三重區一名林姓婦人今天上午被人發現陳屍在八里區挖子尾淡海大橋附近沙灘。警方檢視她全身沒有外力侵入性傷口，從她口袋則發現一封遺書及一張身分證件，目前已聯繫到死者兒子到場指認，家屬對死因沒有疑義，確切死因仍待警方調查釐清。

據了解，林姓婦人（59歲）育有一兒一女，目前獨居在新北市三重區，林婦多年前因係與女兒斷絕母女關係，母女兩便沒再見面，其子因此也與母關係生變漸行疏離，四年來也沒有碰面，平常靠著家庭LINE群組互動，較多時間則是與侄子聯繫。

近來林婦不時在群組內抱怨生活瑣事，昨天林婦在家庭群組發言「不用為她擔心！」等話，姪子覺得有異，趕緊聯繫她未果。不料今天上午7時許，林婦被人發現載浮在新北市八里區挖子尾淡海大橋下方淡水河口，不久就被海浪拍打上附近沙灘。

警方到場檢視她全身沒有外力侵入性傷口，從她口袋找到一張身分證件及一封遺書，遺書內容寫著「我手很痛…..醫生說吃藥就好了…..」雜亂字句。經警聯繫上林婦兒子到場指認。

林婦兒子向警表示，母親精神狀況非常不好甚有異狀，但她沒有就醫紀錄。多年來因係沒有見面。昨天她在家庭群組留言後便失去聯繫，今天就被發現陳屍在八里。林婦身上沒有外力侵入性傷口，家屬對死因沒有疑義，初步排除有他殺嫌疑，至於確切死因仍待調查釐清。

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