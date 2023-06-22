影／50多歲馬國旅客心臟病發 台南警緊急送醫搶回一命
馬來西亞籍周姓夫妻到台南旅遊，昨天下午5時經台南市警五分局北門派出所，50多歲丈夫突發心臟病，妻子立即向警求援，員警見狀立即駕駛巡邏車，一路急駛送往署立台南醫院急救，成功從鬼門關前搶回一命。
警方調查，這對馬國籍周姓夫妻這幾天到台南市遊玩，經北門派出所側門時，周男突然急性心臟病發作，出現全身癱軟、臉色蒼白、呼吸困難的症狀，妻子察覺異狀立即衝進派出所求援。
北門派出所警員歐士華、張罡豪見狀衝上前協助，因正值端午連假期間前夕，路上車流量極大，如果不能立即送醫，可能危及生命。兩警不假思索立即駕駛巡邏車並鳴警報器，火速將患者送到最近的署立台南醫院，僅僅2分鐘內就趕抵醫院急診室，並協助推輪椅將患者送入急診室急救。周姓夫妻兩人在國外旅遊，人生地不熟，遇上台南員警即刻伸出援手，妻子熱淚盈眶表示感謝。事後員警還關切患者的後續處置，妻子表示丈夫已脫離險境，直呼員警是他們的救命恩人。
五分局長陳宇桓表示，歐士華、張罡豪兩警員獲悉民眾可能心臟病發作，狀況十分緊急迅即研判後就駕駛巡邏車，送往最近的署立醫院搶救，避免憾事發生，處置機警果決，足為表率，將予以表揚鼓勵。
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